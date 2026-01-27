L’Anm parla come il Pd | e non è l’unica Contro il governo siamo al campo delirante
L’Anm esprime posizioni critiche nei confronti del governo Meloni, assumendo toni che richiamano quelli del Partito Democratico. La recente dichiarazione del segretario Rocco Maruotti ha suscitato reazioni e riflessioni sulla natura delle opposizioni nel panorama politico e giudiziario italiano. Questa dinamica evidenzia come alcune categorie istituzionali si schierino pubblicamente contro le riforme in atto, contribuendo a un clima di confronto acceso e spesso polemico.
L’uscita delirante del segretario dell’Anm Rocco Maruotti – che ha paragonato l’assassinio del manifestante anti-Ice a Minneapolis al fantomatico clima di impunità che potrebbe arrivare in Italia se dovesse passare la riforma Nordio – restituisce appieno il profilo che il fronte delle “opposizioni” (perché tale è il sindacato dei magistrati) ha ormai assunto pubblicamente nei confronti del governo Meloni: demagogia di bassa lega, senza più alcun freno inibitorio. Un allineamento molto grave verso il “grado sottozero” della comunicazione politica che coinvolge non più e non solo i movimenti radicali e gli influencer più sguaiati della sinistra ma oramai ha contagiato l’establishment. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Mo: D'Attorre (Pd), 'contro Gori vergognosa e delirante intimidazione'
Il deputato D'Attorre (Pd) esprime solidarietà a Giorgio Gori per l'intimidazione avvenuta a Bergamo, definendola vergognosa e delirante.
Impunità per i ministri, toghe sotto al governo: dopo le bufale dell'Anm arrivano quelle del Pd
Recenti dichiarazioni e campagne pubblicitarie hanno alimentato il dibattito pubblico sulla presenza e il ruolo dei ministri e delle toghe nell’attuale contesto politico.
Argomenti discussi: Nordio all’Agcom contro l’Anm. E Mulè evoca le Br; Dall’Anm slogan da imbonitori per il No. Parla la giudice Ceccarelli; Il referendum sulla riforma costituzionale della magistratura ordinaria; Di Pietro: Dall’Anm solo bugie. La riforma libera i pm.
Maruotti (ANM), mi scuso per l'accostamento Minneapolis-riforma(ANSA) - ROMA, 26 GEN - Il post di cui si parla è stato rimosso dopo pochi minuti perché, per come era scritto, si prestava ad essere strumentalizzato. Non ritenevo e non ritengo opportuno paragonare ... msn.com
Dall'Anm slogan da imbonitori per il No. Parla la giudice CeccarelliLa credibilità di noi magistrati si basa sulla nostra compostezza istituzionale. Con i cartelloni sui ‘giudici che saranno sottoposti alla politica’ perdiamo credibilità e autorevolezza, dice Natali ... ilfoglio.it
Il post choc del segretario Anm: siamo al terrorismo giudiziario Ce ne parla Alessandro Sallusti nel suo editoriale per politicoquotidiano.it - facebook.com facebook
Dopo le false citazioni di Falcone e Borsellino e i manifesti dell’Anm, il giudice #Tango e il presidente del comitato di Bologna parlano di deriva autoritaria e di legami tra la riforma #Nordio e la bomba del 1980 x.com
