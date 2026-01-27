L’Anm esprime posizioni critiche nei confronti del governo Meloni, assumendo toni che richiamano quelli del Partito Democratico. La recente dichiarazione del segretario Rocco Maruotti ha suscitato reazioni e riflessioni sulla natura delle opposizioni nel panorama politico e giudiziario italiano. Questa dinamica evidenzia come alcune categorie istituzionali si schierino pubblicamente contro le riforme in atto, contribuendo a un clima di confronto acceso e spesso polemico.

L’uscita delirante del segretario dell’Anm Rocco Maruotti – che ha paragonato l’assassinio del manifestante anti-Ice a Minneapolis al fantomatico clima di impunità che potrebbe arrivare in Italia se dovesse passare la riforma Nordio – restituisce appieno il profilo che il fronte delle “opposizioni” (perché tale è il sindacato dei magistrati) ha ormai assunto pubblicamente nei confronti del governo Meloni: demagogia di bassa lega, senza più alcun freno inibitorio. Un allineamento molto grave verso il “grado sottozero” della comunicazione politica che coinvolge non più e non solo i movimenti radicali e gli influencer più sguaiati della sinistra ma oramai ha contagiato l’establishment. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - L’Anm parla come il Pd: e non è l’unica. Contro il governo siamo al “campo delirante”

Il deputato D'Attorre (Pd) esprime solidarietà a Giorgio Gori per l'intimidazione avvenuta a Bergamo, definendola vergognosa e delirante.

Recenti dichiarazioni e campagne pubblicitarie hanno alimentato il dibattito pubblico sulla presenza e il ruolo dei ministri e delle toghe nell’attuale contesto politico.

