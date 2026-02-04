Riforma pensioni 2026 scontro politico | la sinistra attacca Meloni su quota 41 Ape e Opzione donna

La battaglia sulla riforma delle pensioni torna a scaldare il dibattito politico. La sinistra critica duramente Meloni, sostenendo che il governo non abbia mantenuto le promesse fatte in campagna elettorale su quota 41, Ape e Opzione donna. La questione divide i partiti e alimenta le tensioni in Parlamento.

La riforma delle pensioni torna al centro del confronto politico, con l'opposizione che attacca il governo guidato da Giorgia Meloni accusandolo di non aver mantenuto le promesse elettorali in materia previdenziale. La mozione unitaria presentata alla Camera da Avs, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle segna una presa di posizione netta su un tema rimasto a lungo ai margini del dibattito parlamentare. Riforma pensioni 2026: le proposte dell'opposizione e le critiche al governo Meloni. Secondo quanto evidenziato anche da Matteo Jessoula, professore ordinario di Scienza Politica all'Università degli Studi di Milano, l'iniziativa non si limita alla critica dell'azione di governo, ma introduce una serie di proposte strutturate.

