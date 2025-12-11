Riforma Pensioni 2026 | cosa può cambiare con gli emendamenti su Ape anticipate e Opzione Donna

La discussione sulla Riforma Pensioni 2026 si intensifica, con emendamenti che potrebbero modificare le norme su Ape, pensioni anticipate e Opzione Donna. Nonostante la bozza iniziale non preveda una riforma strutturale, il dibattito politico rimane aperto, lasciando spazio a possibili sviluppi futuri nel sistema previdenziale italiano.

La discussione sulla Manovra continua a tenere aperta la partita delle pensioni. Nonostante nella bozza iniziale non compaia una riforma strutturale del sistema previdenziale, il confronto politico non è affatto concluso. Gli emendamenti presentati da maggioranza e opposizioni stanno infatti provando a rimettere mano ad alcune delle misure più attese da lavoratori e lavoratrici, soprattutto per ciò che riguarda le possibilità di uscire dal lavoro prima dell'età di vecchiaia. Per molti è stata una delusione scoprire che la Legge di Bilancio non conterrà un intervento organico sulle pensioni, ma l'iter parlamentare sta mostrando margini di manovra inattesi.