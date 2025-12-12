Pensioni 2026 | cosa cambia per quota 41 Opzione donna e Ape e cosa resta uguale

A partire dal 1° gennaio 2026, il sistema previdenziale italiano subirà importanti modifiche, con interventi su quota 41, Opzione Donna e Ape. Queste novità rappresentano un aggiornamento necessario per assicurare la sostenibilità dei conti pubblici, mantenendo comunque alcune condizioni invariata. Ecco un quadro delle principali novità e conferme previste per il nuovo anno.

Dal 1° gennaio 2026 il sistema previdenziale italiano entrerà in una nuova fase di aggiustamenti. Non si tratta di una rivoluzione, ma di una revisione ritenuta indispensabile per garantire la sostenibilità dei conti pubblici in un Paese che invecchia rapidamente. Le modifiche riguarderanno requisiti, calcoli dell’assegno e strumenti di flessibilità in uscita. Ecco in dettaglio cosa cambierà e cosa invece resterà stabile. I requisiti nel 2026: cosa resta invariato. Nonostante l’attenzione mediatica e i timori diffusi, il 2026 non porterà scossoni ai requisiti principali per la pensione di vecchiaia. 🔗 Leggi su Pensionipertutti.it

