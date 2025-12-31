Abbandono di rifiuti drone e foto trappole per stanare gli illeciti

Il Comune di Angri ha messo a disposizione dei Carabinieri Forestali un drone e foto trappole, strumenti utili per migliorare il controllo e la repressione dell’abbandono illecito dei rifiuti. Questa iniziativa mira a rafforzare le attività di monitoraggio sul territorio, contribuendo alla tutela ambientale e alla legalità. L’utilizzo di tecnologie innovative rappresenta un passo importante per contrastare efficacemente gli illeciti ambientali nella zona.

Il Comune di Angri ha affidato in comodato d'uso ai Carabinieri Forestali un drone e delle foto trappole per intensificare le attività di monitoraggio e contrasto all'abbandono illecito dei rifiuti sul territorio comunale. I dispositivi sono stati consegnati ai Carabinieri Forestali di Cava dei.

