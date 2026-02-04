Rifiuti accumulati vicino alla clinica Orestano | cestini non svuotati e igiene a rischio

Poco più di un chilometro dal centro di Palermo, vicino alla clinica Orestano, i rifiuti si accumulano senza sosta. I cestini sono pieni e non vengono svuotati, creando uno scenario di degrado e sporcizia. La zona, che dovrebbe essere un punto di riferimento per i servizi sanitari e i cittadini, si presenta invece come un’area abbandonata e sporca, con rifiuti che invadono marciapiedi e strade. La situazione mette a rischio l’igiene e la salute di chi vive e lavora in zona.

Poco più di un chilometro dal centro di Palermo, in una zona che dovrebbe essere un crocevia di servizi sanitari e vita quotidiana, si è trasformata in un'immagine di abbandono che non ha più nulla a che fare con la città che vorremmo. Vicino alla clinica Orestano, in via Pietro D'Asaro, a Zisa, i cestini per la raccolta differenziata sono da giorni ricolmi fino all'orlo, con sacchetti di plastica strapieni di rifiuti organici, pezzi di carta sporca, e, in alcuni casi, anche escrementi di cani e gatti. La scena si ripete ogni mattina, alle sette e mezza, quando il primo sole di febbraio inizia a scaldare il selciato.

