La protesta | Sotto le festività natalizie poca attenzione alla pulizia cestini dei rifiuti stracolmi

30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante le festività natalizie, Cesena si anima di luci e visitatori, rendendo speciale il suo ambiente urbano. Tuttavia, si nota una diminuzione della cura della pulizia pubblica, con cestini dei rifiuti spesso pieni e poco attenzione alla raccolta differenziata. Questa situazione può compromettere l’atmosfera festiva e la qualità della città, richiedendo una maggiore sensibilità da parte delle istituzioni e dei cittadini per mantenere il decoro durante le festività.

Scrive Andrea: “Amo la mia città, Cesena, soprattutto sotto le festività natalizie, perché si popola di persone da fuori, i vicoli pieni di luci e le piazze colorate. Purtroppo quest'anno però devo segnalare la poca attenzione alla pulizia, di piazze, portici e allo svuotamento dei cestini. Mi. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

la protesta sotto le festivit224 natalizie poca attenzione alla pulizia cestini dei rifiuti stracolmi

© Cesenatoday.it - La protesta: "Sotto le festività natalizie poca attenzione alla pulizia, cestini dei rifiuti stracolmi"

Leggi anche: Cestini 'stracolmi' durante il concerto di Ligabue alla Reggia: Comune sanziona Sieco

Leggi anche: Amiu rafforza i servizi di spazzamento e raccolta rifiuti: il piano per le festività natalizie in centro

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.