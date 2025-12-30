La protesta | Sotto le festività natalizie poca attenzione alla pulizia cestini dei rifiuti stracolmi

Durante le festività natalizie, Cesena si anima di luci e visitatori, rendendo speciale il suo ambiente urbano. Tuttavia, si nota una diminuzione della cura della pulizia pubblica, con cestini dei rifiuti spesso pieni e poco attenzione alla raccolta differenziata. Questa situazione può compromettere l’atmosfera festiva e la qualità della città, richiedendo una maggiore sensibilità da parte delle istituzioni e dei cittadini per mantenere il decoro durante le festività.

