La protesta | Sotto le festività natalizie poca attenzione alla pulizia cestini dei rifiuti stracolmi
Durante le festività natalizie, Cesena si anima di luci e visitatori, rendendo speciale il suo ambiente urbano. Tuttavia, si nota una diminuzione della cura della pulizia pubblica, con cestini dei rifiuti spesso pieni e poco attenzione alla raccolta differenziata. Questa situazione può compromettere l’atmosfera festiva e la qualità della città, richiedendo una maggiore sensibilità da parte delle istituzioni e dei cittadini per mantenere il decoro durante le festività.
Scrive Andrea: “Amo la mia città, Cesena, soprattutto sotto le festività natalizie, perché si popola di persone da fuori, i vicoli pieni di luci e le piazze colorate. Purtroppo quest'anno però devo segnalare la poca attenzione alla pulizia, di piazze, portici e allo svuotamento dei cestini. Mi. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
