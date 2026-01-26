Giorno della memoria perché si celebra il 27 gennaio

Il 27 gennaio si celebra il Giorno della Memoria, una ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite per conservare la memoria delle vittime dell’Olocausto. Questa data invita a riflettere sugli eventi storici e sull’importanza di promuovere i valori di tolleranza e rispetto, affinché simili tragedie non si ripetano in futuro. È un momento di memoria collettiva e di impegno per la tutela dei diritti umani.

Il 27 gennaio di ogni anno il mondo celebra il Giorno della Memoria, istituito dalle Nazioni Unite per ricordare le vittime dell' Olocausto. Questa ricorrenza fu indicata nella risoluzione 607 dell' Assemblea Generale dell'Onu del primo novembre 2025, per non dimenticare l'orrore del genocidio nazista che portò allo sterminio del popolo ebraico e di altre minoranze. Cosa è successo il 27 gennaio 1945. È la mattina del 27 gennaio 1945 quando le truppe sovietiche dell' Armata Rossa, guidate del maresciallo Ivan Stepanovic Konev arrivarono per prime nella città polacca di Oswiecim (in tedesco Auschwitz ), scoprendo il campo di concentramento e liberandone i superstiti.

