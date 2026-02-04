Riconoscimenti | consegnato il premio del progetto ' Ateneo cooperativo' a Tommaso Magnani

Questa mattina è stato consegnato il premio del progetto 'Ateneo cooperativo' a Tommaso Magnani. L'iniziativa mira a promuovere il lavoro di squadra e a valorizzare un prodotto simbolo della Toscana, come il vino, che ora trova spazio sugli scaffali dei grandi negozi di distribuzione. Alla cerimonia presenti rappresentanti del settore e giovani imprenditori, tutti uniti dall’obiettivo di rafforzare il legame tra territorio e mercato.

Fare squadra e valorizzare un prodotto simbolo della Toscana come il vino sugli scaffali dei punti vendita della grande distribuzione. E' questo il tema al centro della tesi di laurea premiata mercoledì 4 febbraio al Polo didattico San Rossore dell'Università di Pisa, al termine di una mattinata.

