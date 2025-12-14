Premio dedicato a Chianciano Riconoscimenti del Lions

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La XXXI edizione del Premio dedicato a Chianciano si è svolta al Grand’Hotel Le Fonti, con la partecipazione di autorità civili e lionistiche del Distretto 108 La. Un evento che celebra le eccellenze del territorio attraverso riconoscimenti e riconoscimenti, sottolineando l’importanza della comunità locale e delle sue iniziative.

Si è svolta al Grand’Hotel Le Fonti la XXXI edizione del Premio dedicato a Chianciano; alla presenza di numerose autorità civili e lionistiche del Distretto 108 La. La cerimonia è stata aperta dal Prof. Loriano Zurli, responsabile del premio, che ha ricordato il lavoro della commissione incaricata di valutare gli elaborati degli studenti diplomati con voti tra 80 e 100. Il tema proposto quest’anno affrontava questioni attuali come degrado urbano, violenza gratuita, transizione energetica, impatto delle tecnologie e trasformazioni del paesaggio. A distinguersi sono stati Giorgia Rossi (Liceo Classico Poliziano, Abbadia di Montepulciano) ed Emanuele Cicaloni (Istituto Tecnico "Redi" di Chianciano, residente a Sarteano), entrambi diplomati con 100100. Lanazione.it

premio dedicato chianciano riconoscimentiPremio dedicato a Chianciano. Riconoscimenti del Lions - Si è svolta al Grand’Hotel Le Fonti la XXXI edizione del Premio dedicato a Chianciano; alla presenza di numerose ... lanazione.it

premio dedicato a chianciano riconoscimenti del lions

© Lanazione.it - Premio dedicato a Chianciano. Riconoscimenti del Lions

Terme di Chianciano con bambini le novità e le attività speciali per le famiglie

Video Terme di Chianciano con bambini le novità e le attività speciali per le famiglie