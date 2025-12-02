Pioggia di riconoscimenti per Kimbo | arriva anche il massimo premio del Gambero Rosso

Kimbo domina la Guida Caffè 2026 del Gambero Rosso con quattro Tre Macinini, due Due Macinini e l’Award Torrefazione Gourmet, massimo riconoscimento della Guida. L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Pioggia di riconoscimenti per Kimbo: arriva anche il massimo premio del Gambero Rosso

