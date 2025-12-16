Medicina Tassinari Forza Italia | Dalla ministra Bernini chiarezza e coerenza La riforma valorizza il merito
Il deputato Tassinari di Forza Italia sottolinea l'importanza della chiarezza e coerenza della ministra Bernini sulla riforma del sistema sanitario, evidenziando come questa valorizzi il merito. La riforma del semestre filtro viene descritta come un processo serio, dinamico ed evolutivo, basato sull’analisi dei risultati concreti e sulla responsabilità istituzionale.
“Non c’è alcuna sanatoria né alcuna deroga al principio del merito: la riforma del semestre filtro si conferma un processo serio, dinamico ed evolutivo, fondato sull’analisi dei risultati concreti e sulla responsabilità istituzionale”. Lo afferma Rosaria Tassinari, deputata di Forza Italia e. Forlitoday.it
MEDICINA A CONFRONTO - Un anno difficile e controverso. Sanità del Veneto
FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «MEDICINA, TASSINARI: “ESAMI VERI CHE VALORIZZANO MERITO. DA SINDACATI POLEMICA STERILE”» - Medicina, Tassinari: “Esami veri che valorizzano merito. agenziagiornalisticaopinione.it
FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «UNIVERSITÀ: TASSINARI (FI), “PIENA SOLIDARIETÀ AL MINISTRO BERNINI, CONTESTAZIONI STRUMENTALI”» - «Desidero esprimere la mia più convinta solidarietà al ministro Anna Maria Bernini per le contestazioni subite oggi ad Atreju da parte di un gruppo di studenti di Medicina. agenziagiornalisticaopinione.it
IL PUNTO I cani e i gatti dei degenti accolti nella Medicina d’Urgenza di Ravenna Ausl: ‘I tuoi compagni a quattro zampe sono i nostri ospiti speciali’ Negli ultimi anni si è dimostrato che la presenza di animali di affezione come cani e gatti può avere un impatto - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.