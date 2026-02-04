Ribera avvia percorso continuo tra scuola e conservatorio per promuovere la cultura musicale locale

Mercoledì 4 febbraio, nell’aula magna del Liceo Musicale e Coreutico Francesco Crispi di Ribera, si è svolto un incontro importante. Studenti, insegnanti e musicisti locali si sono riuniti per avviare un percorso che unisce scuola e conservatorio. L’obiettivo è promuovere la cultura musicale della zona, creando un ponte tra giovani talenti e professionisti. L’atmosfera era carica di speranza e voglia di fare, mentre si delineavano i primi passi di questa iniziativa.

Mercoledì 4 febbraio 2026, alle 15.48, nell’aula magna del Liceo Musicale e Coreutico Francesco Crispi di Ribera, un’atmosfera densa di aspettative ha avvolto la platea. Non era un consiglio di classe né una riunione scolastica qualsiasi. Era il momento in cui un’idea, nata in sordina nel 2024, ha finalmente preso forma con il peso di una decisione storica: la città di Ribera, nel cuore della Sicilia agrigentina, si è ufficialmente proclamata capitale della musica per un’intera generazione. Il progetto, presentato con la precisione di un atto istituzionale ma con l’entusiasmo di un sogno collettivo, prevede l’istituzione di un percorso formativo continuo tra scuola secondaria e alta formazione musicale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ribera avvia percorso continuo tra scuola e conservatorio per promuovere la cultura musicale locale Approfondimenti su Ribera Conservatorio Nasce il liceo musicale a Ribera, accordo con il conservatorio Toscanini A Ribera si inaugura il nuovo liceo musicale e coreutico, realizzato in collaborazione con il conservatorio “Arturo Toscanini”. Voci di donne al Conservatorio: il femminile nel teatro musicale tra Ottocento e Novecento Il Conservatorio Nicolini invita venerdì 30 gennaio 2026 alle ore 16,30 all’incontro Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Rmk Sciacca. . PROROGA BALNEARI, IL MINISTRO TAJANI IN SICILIA SI IMPEGNA AD AVVIARE CONFRONTO CON BRUXELLES - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.