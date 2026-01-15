Nasce il liceo musicale a Ribera accordo con il conservatorio Toscanini
A Ribera si inaugura il nuovo liceo musicale e coreutico, realizzato in collaborazione con il conservatorio “Arturo Toscanini”. Il percorso formativo integrato offre agli studenti un’opportunità di approfondimento musicale e artistico, promuovendo un percorso scolastico completo e qualificante. La collaborazione tra istituzioni mira a valorizzare il talento e a favorire lo sviluppo culturale del territorio.
A Ribera nasce il liceo musicale e coreutico con un progetto formativo integrato con il conservatorio di musica “Arturo Toscanini”. La direttrice Mariangela Longo e il presidente Giuseppe Tortorici del conservatorio hanno espresso soddisfazione per la firma del decreto dell’assessore regionale. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
