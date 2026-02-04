Rete dei traumi | agli ospedali Ulss 3 una certificazione internazionale
Gli ospedali dell'Ulss 3 ottengono una certificazione internazionale per la gestione dei traumi. La novità arriva direttamente dalle strutture sanitarie, che ora potranno offrire un livello di cura più elevato e riconosciuto a livello globale. La certificazione rappresenta un passo avanti importante, e i medici si preparano a mettere in pratica nuove procedure per migliorare la risposta in situazioni di emergenza.
Gestione dei traumi: arriva agli ospedali dell'Ulss 3 una nuova certificazione di valore internazionale. E sono ben 117 unità operative ed équipe specialistiche dei cinque ospedali dell'Ulss 3 che, impegnate per anni in una sfida di performance, ricevono l'autorevolissima certificazione - in.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
In occasione della Giornata internazionale dei Diritti umani, oltre 50 ospedali italiani si sono uniti in un flash mob per Gaza, promuovendo la richiesta di liberazione di sanitari palestinesi detenuti illegalmente.
