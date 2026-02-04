Rrahmani torna disponibile e si prepara a scendere in campo con il Genoa. Politano invece prova a recuperare in extremis, ma resta in dubbio per la partita. La settimana si fa più intensa per il Napoli di Antonio Conte, che cerca di mettere a posto le ultime assenze prima della sfida.

"> La settimana tipo torna ad essere un alleato prezioso per il Napoli di Antonio Conte. Come racconta Pasquale Tina su la Repubblica Napoli, il tecnico azzurro ha finalmente ritrovato il suo habitat naturale per preparare al meglio la trasferta di sabato a Marassi contro il Genoa, snodo fondamentale nella corsa alla qualificazione Champions. L’ultima volta che il Napoli aveva potuto lavorare senza l’assillo del calendario era stata a inizio gennaio, prima del netto 2-0 rifilato alla Lazio. Poi, come sottolinea ancora Pasquale Tina sulle colonne de la Repubblica Napoli, il tour de force tra campionato ed Europa ha allontanato gli azzurri dalla vetta (Inter a +9) e portato all’eliminazione dalla Champions League. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Repubblica: “Rrahmani recupera per il Genoa. Politano ci prova in extremis”

Il Napoli aggiorna continuamente lo stato di salute dei suoi giocatori, con Politano fuori per un mese e Rrahmani per circa dieci giorni.

Il Napoli si prepara alla sfida contro il Genoa, in programma sabato alle 18.

