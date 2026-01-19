politano fuori un mese rrahmani dieci giorni neres prova a farcela per la juventus repubblica

Il Napoli aggiorna continuamente lo stato di salute dei suoi giocatori, con Politano fuori per un mese e Rrahmani per circa dieci giorni. Neres sta cercando di rientrare in tempo per la partita contro la Juventus. La rosa azzurra si arricchisce di comunicazioni mediche che testimoniano l’impegno del club nel monitorare e gestire le condizioni fisiche dei propri atleti.

Da Politano a Rrahmani a Neres, il bollettino medico del Napoli non si ferma mai. È sempre in attività e aggiunge quasi quotidianamente nuovi calciatori alla lista. Ora è il turno di Politano e Rrahmani senza dimenticare Neres che sembrava guarito e invece no. E adesso forse, sottolineiamo forse, recupererà per la partita di domenica prossima contro la Juventus di Spalletti. Scrive Repubblica Napoli cin Marco Azzi: Contro il Sassuolo si sono fermati pure Elmas, Rrahmani, Politano. Il primo sta smaltendo la febbre e può farcela, L’esito degli esami a medici a cui si sono sottoposti gli altri due sarà invece reso noto solo stamattina: pessimismo per l’attaccante (out un mesetto), meno per il difensore (solo un affaticamento). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Napoli, infortunio Rrahmani: oggi sarà valutato con Politano. E Neres è un giallo

Napoli si prepara alla prossima sfida con alcune incognite in difesa. Rrahmani sarà valutato oggi insieme a Politano, mentre il futuro di Neres resta incerto. Gli infortuni continuano a rappresentare una sfida per il team, che deve fare i conti con assenze importanti. La rosa del Napoli dovrà quindi adattarsi alle nuove difficoltà per mantenere il ritmo in campionato.

