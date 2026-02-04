Report il caso Menesello arriva in Regione Ostanel | Coinvolgere veterinari Arpav e ULSS nei controlli

La Regione apre ufficialmente il caso Menesello. La consigliera Ostanel ha presentato un’interrogazione per chiedere chiarimenti sulla situazione dell’impianto. Vuole capire quali azioni concretamente la Giunta intende mettere in campo, coinvolgendo ARPAV, ULSS e il servizio veterinario regionale. La questione ora passa al vaglio delle autorità regionali, in attesa di risposte e di eventuali controlli più approfonditi.

«Ho presentato un'interrogazione per chiedere alla Giunta regionale se e quali atti concreti intenda adottare per verificare lo stato reale dell'impianto, coinvolgendo tutte le strutture competenti, da ARPAV alle ULSS, fino al servizio veterinario regionale», è quanto dichiara la Consigliera.

