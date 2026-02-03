Report e il caso dell' allevamento Menesello Il Sindaco chiama gli ispettori insorgono i comitati

Il sindaco di Menesello ha chiamato gli ispettori dopo aver scoperto le condizioni dell’allevamento. I comitati ambientalisti sono insorti, chiedendo controlli più stringenti. Sigfrido Ranucci, nel commento finale della puntata di Report di domenica scorsa, ha ribadito la necessità di fare chiarezza sulla vicenda. La questione tiene banco nel piccolo comune, tra proteste e richieste di trasparenza.

Il commento di Sigfrido Ranucci al termine del servizio è una sottolineatura che va ad aggiungersi da quanto mostrato poco prima nell'ultima puntata di Report, andata in onda domenica scorsa, 1 febbraio. «Dal presidente degli avicoltori di Confagricoltura, Simone Menesello ci saremmo aspettati un allevamento modello», ha sottolineato Ranucci dopo aver mostrato immagini scioccanti girate dentro l'azienda. Anche la Cgil attacca: ... Dopo la puntata di Report, sopralluogo dei tecnici lunedì all'alba alle Fattorie Menesello. Fonti rivelano che i video sarebbero di tre anni fa

