Dopo settimane di tensioni, la Regione Campania ha finalmente deciso chi guiderà le commissioni del Consiglio regionale. La decisione mette fine a un periodo di incertezza e ora i nuovi presidenti sono pronti a lavorare. La scelta è stata accolta con soddisfazione da alcune forze politiche, mentre altre si aspettano un impatto diverso sui lavori del consiglio.

Dopo settimane di trattative, si arriva finalmente a una quadra sulle presidenze delle commissioni del Consiglio regionale. I deluchiani portano a casa un obiettivo strategico: la presidenza della commissione Infrastrutture e Trasporti, che dovrebbe andare a Luca Cascone. Nel gruppo cambia il capogruppo che non è più Gennaro Oliviero bensì Giovanni Porcelli. Il Partito Democratico conquista le due commissioni più ambite, Sanità e Bilancio, oltre che affari istituzionali. La suddivisione sarà tra Corrado Matera, Bruna Fiola e Loredana Raia. Possono dirsi soddisfatti M5S, Casa Riformista e Avanti. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Regione Campania, chiusa la partita sui presidenti di commissione del consiglio

Approfondimenti su Regione Campania

Il Consiglio regionale della Campania è ancora in fase di definizione per quanto riguarda la nomina di otto presidenti di commissione, con la maggioranza che prosegue le discussioni.

L'Aja ha adottato la convenzione del Consiglio d'Europa, dando vita alla Commissione internazionale per il risarcimento dei danni di guerra all'Ucraina.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Regione Campania

Argomenti discussi: Dimensionamento, scure sulle scuole dal Vomero a Fuorigrotta; Commissioni regionali Campania, Manfredi pronto a firmare i decreti, cerca la chiusura entro giovedì; Calendario scolastico 2026: quando arrivano le vacanze di Carnevale?; Dimensionamento scolastico in Campania: la Giunta approva 23 accorpamenti per evitare il commissariamento. Fico garantisce la tutela del personale ATA.

Commissioni regionali Campania, Manfredi pronto a firmare i decreti, cerca la chiusura entro giovedìStallo sulle commissioni regionali campane: Manfredi pronto a chiudere le assegnazioni per sbloccare i lavori del Consiglio ... fanpage.it

Allerta meteo in Campania domani: chiusi parchi e spiagge a NapoliAllerta meteo in Campania per domani: previste piogge e venti forti. A Napoli chiusi parchi, spiagge pubbliche e pontile di Bagnoli. 2anews.it

ALLERTA METEO IN CAMPANIA PER TEMPORALI IMPROVVISI E INTENSI, FULMINI, RAFFICHE DI VENTO E GRANDINE La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una - facebook.com facebook