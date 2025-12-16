L’Aja adotta la convenzione del Consiglio d’Europa | nasce la commissione sui danni di guerra per Kiev

L'Aja ha adottato la convenzione del Consiglio d'Europa, dando vita alla Commissione internazionale per il risarcimento dei danni di guerra all'Ucraina. Un passo considerato storico, secondo il segretario del Consiglio d'Europa, Alain Berset, che segna un'importante iniziativa per il supporto e il risarcimento delle vittime del conflitto.

« Un passo storico »: così il segretario del Consiglio d’Europa, Alain Berset ha definito la nascita a l’Aja della Commissione internazionale per il risarcimento dei danni di guerra all’Ucraina, nata dalla convenzione istitutiva promossa dal Consiglio d’Europa. Il nuovo organismo internazionale avrà il compito di quantificare i danni dell’invasione russa ed esaminare le richieste di risarcimento sulla base del registro dei danni che già esiste e che conta al momento oltre 86 mila segnalazioni. Il fondo per i risarcimenti verrà istituito nel 2026 e potrebbe essere finanziato anche con gli asset russi congelati. Secoloditalia.it

