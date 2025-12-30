Sussurri cosmici | grande scienza protagonista al Planetarium Pythagoras

Il Planetarium Pythagoras di Reggio Calabria si prepara a concludere il 2025 con un evento dedicato alla grande scienza. Un’occasione per approfondire temi spaziali e scientifici attraverso proiezioni e approfondimenti, offrendo al pubblico un’esperienza educativa e stimolante. L’iniziativa si inserisce nel calendario culturale del territorio, promuovendo la conoscenza e la curiosità verso l’universo e le scoperte scientifiche.

