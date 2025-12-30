Sussurri cosmici | grande scienza protagonista al Planetarium Pythagoras
Il Planetarium Pythagoras di Reggio Calabria si prepara a concludere il 2025 con un evento dedicato alla grande scienza. Un’occasione per approfondire temi spaziali e scientifici attraverso proiezioni e approfondimenti, offrendo al pubblico un’esperienza educativa e stimolante. L’iniziativa si inserisce nel calendario culturale del territorio, promuovendo la conoscenza e la curiosità verso l’universo e le scoperte scientifiche.
Il 2025 si chiude all’insegna della grande scienza al Planetarium Pythagoras della Città Metropolitana di Reggio Calabria.Martedì 30 dicembre, alle ore 18, la cupola del planetario metropolitano ospiterà un incontro di alto profilo scientifico dal titolo evocativo "Sussurri cosmici: Natale con le. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
