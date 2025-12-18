Il Planetarium Pythagoras della Città metropolitana celebra il solstizio d’inverno

Il Planetarium Pythagoras della Città Metropolitana si prepara a celebrare il solstizio d’inverno, un evento astronomico che segna il punto più buio dell’anno. Un’occasione speciale per esplorare le meraviglie del cielo e scoprire i segreti delle stelle in questa giornata di riflessione e meraviglia. Un appuntamento imperdibile per appassionati e curiosi di scienza e astronomia.

