Il Planetarium Pythagoras della Città metropolitana celebra il solstizio d’inverno

Il Planetarium Pythagoras della Città Metropolitana si prepara a celebrare il solstizio d’inverno, un evento astronomico che segna il punto più buio dell’anno. Un’occasione speciale per esplorare le meraviglie del cielo e scoprire i segreti delle stelle in questa giornata di riflessione e meraviglia. Un appuntamento imperdibile per appassionati e curiosi di scienza e astronomia.

Il solstizio d’inverno segna il momento astronomico in cui la notte raggiunge la sua massima durata e il giorno la sua minima estensione. È una soglia fondamentale nel ciclo dell’anno: da questo istante in poi, la luce solare ricomincia lentamente a crescere, annunciando simbolicamente la. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

