Il Planetarium Pythagoras della Città metropolitana celebra il solstizio d’inverno
Il Planetarium Pythagoras della Città Metropolitana si prepara a celebrare il solstizio d’inverno, un evento astronomico che segna il punto più buio dell’anno. Un’occasione speciale per esplorare le meraviglie del cielo e scoprire i segreti delle stelle in questa giornata di riflessione e meraviglia. Un appuntamento imperdibile per appassionati e curiosi di scienza e astronomia.
Il solstizio d’inverno segna il momento astronomico in cui la notte raggiunge la sua massima durata e il giorno la sua minima estensione. È una soglia fondamentale nel ciclo dell’anno: da questo istante in poi, la luce solare ricomincia lentamente a crescere, annunciando simbolicamente la. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Leggi anche: dAS celebra il solstizio d'inverno con "Lumen" nella cripta della Basilica di S. Savino
Leggi anche: Napoli Musa Live, grande successo per il concerto che celebra i 2500 anni di Napoli: un inno alla città con Gigi D’Alessio, Sal Da Vinci, Serena Autieri e Rocco Hunt
Reggio. Le luci di Natale anche al Planetarium Pythagoras - REGGIO CALABRIA – Il Natale è senza dubbio il periodo più suggestivo dell’anno, per il calore, i colori, per la magia delle luci, per l’opportunità di riunirsi in famiglia, per la gioia disegnata nei ... msn.com
Reggio. Lunedì al Planetarium Pythagoras della Città l’undicesima edizione dell’Asteroid Day - REGGIO CALABRI – Lunedì alle ore 21:00 il Planetarium Pythagoras Città Metropolitana di Reggio Calabria ospiterà l’Asteroid Day, manifestazione internazionale giunta alla sua XI edizione. msn.com
Il Planetarium Pythagoras della Città Metropolitana di Reggio Calabria celebra il solstizio d’inverno x.com
Il Planetarium Pythagoras della Città Metropolitana di Reggio Calabria celebra il solstizio d’inverno Venerdì 19 dicembre alle ore 17.00 al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria “Sol Invictus – Il solstizio d’inverno e la rinascita della luce”. Incontro - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.