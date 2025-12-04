Tempo di lettura: < 1 minuto Il CEO del TME Group, Aniello Stellato, è stato nominato Vicepresidente di Confindustria Caserta. La nomina è stata ratificata nel corso del Consiglio di Presidenza dell’Associazione, svoltosi ieri pomeriggio. A Stellato è stata conferita anche la delega al Settore dell’Elettronica e alle Tecnologie Digitali. “ Sono molto felice – ha spiegato Stellato – di questa nomina così prestigiosa. Voglio ringraziare il Presidente di Confindustria Caserta, Luigi Della Gatta, e i colleghi del Consiglio per la fiducia che hanno dimostrato nei miei confronti. Il mio impegno sarà costante e mi concentrerò su attività di sostegno concreto alle aziende, con specifico riferimento al comparto dell’elettronica e del digitale, sempre più strategico per il sistema industriale del nostro territorio e dell’intero Paese”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - il Ceo del Tme Group Aniello Stellato nominato nuovo vicepresidente di Confindustria Caserta