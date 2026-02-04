Referendum Schlein sulla card dei Sì coi violenti di Torino | Casapound voterà come loro non sono ben accompagnati Su La7

Schlein attacca i violenti di Torino e la loro posizione sul referendum. Durante la trasmissione su La7, la leader del Pd ha commentato la notizia che alcuni appartenenti a Casapound sostengono di votare Sì. “Se Casapound dice di votare Sì, significa che non sono ben accompagnati”, ha detto, sottolineando come questa dichiarazione metta in discussione la loro credibilità. La polemica si infiamma mentre cresce il dibattito sulla validità delle posizioni di alcuni gruppi estremisti in vista del voto.

“ Il Comitato del Sì per il referendum sulla giustizia dice che i violenti di Torino votano No? Oggi veramente è arrivata una nota dei neofascisti di Casa Pound, che dicono che votano Sì. E lo slogan è “Falli piangere, vota Sì”. Quindi, mi sembra che quelli che votano Sì non siano ben accompagnati “. Sono le parole pronunciate a Dimartedì (La7) dalla segretaria del Pd Elly Schlein, commentando la card social che è stata diffusa Comitato “Sì Riforma” e che collegava i responsabili dell’aggressione a poliziotto negli scontri di Torino al fronte del No al referendum. Schlein osserva: “Questa è la dimostrazione di come questo utilizzo sia del tutto strumentale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Questa mattina a Roma, Casa Pound ha diffuso una nota ufficiale in cui invita i suoi sostenitori a votare sì al referendum.

Questa sera a Otto e mezzo su La7, Marco Travaglio e Alessandro Sallusti si sono affrontati in diretta.

