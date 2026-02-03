Referendum | Schlein ' Casapound per Sì chi vota Sì non ben accompagnato' **

Questa mattina a Roma, Casa Pound ha diffuso una nota ufficiale in cui invita i suoi sostenitori a votare sì al referendum. Lo slogan scelto è

Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "Oggi è arrivata una nota di Casa Pound, dei neofascisti, che dicono che votano sì e lo slogan è 'falli piangere, votare sì'. Quindi mi sembra che quelli che votano sì non siano, diciamo, ben accompagnati". Lo dice Elly Schlein a Di Martedì su La7. Farwest, ecco il video dell'aggressione alla troupe a Torino. E Meloni riceve la giornalista Ci possiamo fidare di questa giustizia? Ingiustizia è fatta sulle violenze contro il poliziotto GUARDA . 🔗 Leggi su Iltempo.it

Il prossimo 22 e 23 marzo, gli italiani sono chiamati alle urne per decidere sul referendum sulla riforma della Giustizia.

Pietro Grasso, ex presidente del Senato e figura di rilievo nel campo antimafia, si è espresso sul referendum, affermando: “Chi vota sì chi teme problemi con la giustizia”.

Argomenti discussi: Schlein e il dissenso. Oggi non lo tollera, dieci anni fa lo praticava (di S. Esposito); Referendum giustizia: la destra blocca il voto ai 5 milioni di fuorisede; Referendum, il Tar boccia il ricorso. Sulla giustizia si vota il 22 e 23 marzo; Referendum, Nordio: Blasfemo sostenere che la riforma mini l'indipendenza delle toghe VIDEO.

La campagna del Pd per il referendum: Casapound vota sì, votate no. Ma nel 2016 Schlein votava come loroIl partito di Schlein pubblica delle card sui social in cui contrappone chi vota no a chi vota come il partito neofascista. Ma al referendum costituzionale promosso dal governo Renzi la segretaria e l ... ilfoglio.it

LaPresse. . "Ci vedrete nelle strade e nelle piazze per spiegare il No al referendum". Elly Schlein lancia la mobilitazione del Partito Democratico da Napoli. A margine dell'evento di 'Energia Popolare', la segretaria annuncia un percorso di ascolto sui territori: " - facebook.com facebook

#ottoemezzo Riforma giustizia, Travaglio: “Nordio parla già del post referendum e dice che domani servirà anche alla Schlein” x.com