Referendum Giustizia doppia lezione del Colle | Separazione dei poteri Con le toghe imparziali

Il referendum sulla giustizia ha suscitato ampie discussioni, ponendo l’attenzione sulla separazione dei poteri e sull’indipendenza della magistratura. Il Colle, con due recenti interventi, ha sottolineato l’importanza di garantire toghe imparziali e indipendenti, senza entrare nel merito delle posizioni. La questione rimane aperta, lasciando spazio a interpretazioni sulle reali intenzioni del Presidente della Repubblica rispetto alle sorti del referendum.

Roma, 20 gennaio 2026 – Il capo dello Stato non interviene sul referendum. O forse sì. Questione di interpretazione. Il discorso pronunciato ieri al Quirinale davanti ai giovani magistrati – le nuove toghe ancora in fase di tirocinio – non si discosta nella forma dalle dieci occasioni precedenti. A cambiare radicalmente è, però, il contesto. Quelle parole finiscono inevitabilmente per evocare la riforma della giustizia su cui gli italiani saranno chiamati a votare il 22 e 23 marzo. Eppure, nessuno può davvero permettersi di tirare per la giacchetta Sergio Mattarella, arruolandolo senza permesso nelle proprie file. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Referendum Giustizia, doppia lezione del Colle: “Separazione dei poteri. Con le toghe imparziali” Leggi anche: Bertolini (Csm) al vertice FdI, condanna di toghe e opposizioni: “Separazione dei poteri a rischio, ecco perché votare no” Giustizia, Mattarella: ‘Costituzione si fonda sulla separazione dei poteri’Il presidente Mattarella ha sottolineato come la Costituzione italiana si basi sui principi della democrazia liberale, in particolare sulla separazione tra i poteri. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. A lezione di referendum - Un dibattito con gli studenti delle superiori: per loro la consultazione di marzo sarà la prima volta alle urne ... rainews.it

Referendum giustizia, gli italiani sono disorientati. L’ANM non focalizza il punto della domanda. Che strano Leggi qui - https://www.ilriformista.it/referendum-giustizia-gli-italiani-sono-disorientati-lanm-non-focalizza-il-punto-della-domanda-che-strano-496348/ facebook

Referendum Giustizia, perché la data del 22 e 23 marzo può slittare: gli scenari dopo la decisione del Tar x.com

