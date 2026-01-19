Referendum Giustizia doppia lezione del Colle | Separazione dei poteri Con le toghe imparziali

Il referendum sulla giustizia ha suscitato ampie discussioni, ponendo l’attenzione sulla separazione dei poteri e sull’indipendenza della magistratura. Il Colle, con due recenti interventi, ha sottolineato l’importanza di garantire toghe imparziali e indipendenti, senza entrare nel merito delle posizioni. La questione rimane aperta, lasciando spazio a interpretazioni sulle reali intenzioni del Presidente della Repubblica rispetto alle sorti del referendum.

Roma, 20 gennaio 2026 – Il capo dello Stato non interviene sul referendum. O forse sì. Questione di interpretazione. Il discorso pronunciato ieri al Quirinale davanti ai giovani magistrati – le nuove toghe ancora in fase di tirocinio – non si discosta nella forma dalle dieci occasioni precedenti. A cambiare radicalmente è, però, il contesto. Quelle parole finiscono inevitabilmente per evocare la riforma della giustizia su cui gli italiani saranno chiamati a votare il 22 e 23 marzo. Eppure, nessuno può davvero permettersi di tirare per la giacchetta Sergio Mattarella, arruolandolo senza permesso nelle proprie file. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Giustizia, Mattarella: ‘Costituzione si fonda sulla separazione dei poteri’Il presidente Mattarella ha sottolineato come la Costituzione italiana si basi sui principi della democrazia liberale, in particolare sulla separazione tra i poteri.

