Il no al referendum è la miglior garanzia per la separazione dei poteri

La partecipazione alle elezioni politiche continua a calare, e sempre più cittadini scelgono di non votare. La riprova arriva dai dati recenti, che mostrano un'apatia crescente e un distacco tra cittadini e politica. Molti considerano questa scelta come un modo per evitare di legittimare un sistema che percepiscono distante o poco affidabile. La discussione sulla democrazia e sui meccanismi di rappresentanza diventa così sempre più urgente, mentre il fenomeno si fa sempre più difficile da arginare.

La deplorazione per il fenomeno, ormai inarrestabile, del rifiuto di partecipare alle elezioni politiche è comprensibile. E vale anche se le motivazioni offerte dalle forze politiche negli ultimi decenni hanno spesso favorito il disimpegno. Questa comprensione è però più forte rispetto al caso di chi si astiene dal voto su temi settoriali e tecnici, come nel referendum costituzionale sulla separazione tra giudici dell'accusa e del giudizio, invece dell'unità costituzionale della categoria. Anche chi, per orientamento civico personale, considera la partecipazione al voto comunque come una responsabilità generale e permanente, si può trovare a oscillare fino all'ultimo tra le opzioni di merito possibili – il sì o il no, in questo caso –, nella ricerca di qualche connessione con temi generali: quale si manifesta, nel caso del voto imminente, il principio guida della pluralità dei poteri costituzionali, dell'autonomia reciproca tra gli stessi, dell'esclusione imprescindibile di un potere gerarchicamente dominante sugli altri.

