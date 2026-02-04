Referendum | Marattin ' senza parole per parabola Pd scimmiottano populismo M5s'

Il video pubblicato dal Pd sul referendum ha scatenato molte polemiche. Nel messaggio, il partito accusa chi vota sì di avvicinarsi a militanti di estrema destra, come neo-fascisti e neo-nazisti. Marattin commenta che non ci sono parole per questa parabola del Pd, che a suo avviso scimmiotta il populismo del M5s. La polemica resta aperta, mentre gli elettori attendono chiarimenti.

Roma, 4 feb (Adnkronos) - Il video social del Pd sul referendum "accomuna chiunque voti sì a militanti neo-fascisti neo-nazisti dell'estrema destra. Quindi pure Augusto Barbera, Enrico Morando, Claudio Petruccioli, Stefano Ceccanti e decine di dirigenti nazionali e locali dello stesso Pd. Senza considerare che in passato (sia lontano, come Massimo D'Alema negli Anni 90, che recente, come Debora Serracchiani) erano per la separazione delle carriere: quindi fascisti - forse pentiti- anche loro". Lo scrive sui social Luigi Marattin, segretario del Pld. "Io non penso di avere più parole per descrivere la parabola di un partito che era nato per unire i riformismi (e che in almeno due occasioni aveva visto la prevalenza del riformismo liberale) e che ora si riduce a tacciare di fascismo chiunque non la pensi come loro; a invocare la dittatura ogni volta che si ragiona di introdurre modifiche a qualsiasi virgola della Costituzione; a fare clip del genere che scimmiottano nel modo peggiore il populismo del M5S e dell'estremismo che sta uccidendo la politica italiana", prosegue Marattin. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Il Pd, M5S e Avs hanno presentato risoluzioni distinte, ma condividono l'impegno di contrastare le mistificazioni sul referendum.

M5S, Pd e Avs hanno richiesto alla premier Meloni un'informativa urgente sulla possibile modifica della data del referendum, dopo aver superato le 500mila firme contro la riforma.

