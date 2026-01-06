Epifania auguri a Elly Schlein dal sindaco di Trieste | ecco il POST che fa infuriare il PD

Il sindaco di Trieste ha pubblicato un messaggio di auguri per l’Epifania rivolto a Elly Schlein, che ha suscitato reazioni nel PD. Quanto accaduto evidenzia come anche un gesto apparentemente semplice possa assumere un rilievo politico, generando discussioni e critiche. In un contesto in cui i simboli e i messaggi pubblici sono spesso interpretati come espressione di posizioni, questa vicenda si inserisce nel più ampio dibattito sulla comunicazione istituzionale.

Il post del sindaco accende le critiche del Pd. Un semplice messaggio di auguri per l'Epifania si è trasformato in un caso politico. Il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, esponente di Forza Italia, ha pubblicato su Facebook un fotomontaggio di Elly Schlein ritratta come la Befana, accompagnandolo da un "Tanti auguri". Il contenuto, diffuso, oggi, martedì 6 gennaio, ha immediatamente suscitato reazioni e polemiche. La segretaria del Partito democratico di Trieste, Caterina Conti, ha condannato l'iniziativa definendola una grave mancanza di rispetto. Secondo Conti, non si può parlare né di satira né di ironia: si tratterebbe invece di un gesto sessista e volgare, incompatibile con il ruolo istituzionale del primo cittadino.

