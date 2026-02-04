Referendum giustizia 2026 le ragioni del sì con Antonio Di Pietro e Augusto Barbera

Questa mattina a Bologna, nella sala Cappella Farnese di Palazzo d’Accursio, si è tenuto un incontro molto partecipato. Antonio Di Pietro e Augusto Barbera hanno spiegato le ragioni del sì al referendum sulla giustizia del 2026. Le loro parole hanno incontrato il favore del pubblico, che ha applaudito forte. L’evento si inserisce in una campagna che mira a convincere gli italiani a votare sì, puntando su cambiamenti che ritengono necessari.

Bologna, 4 febbraio 2026 – Fa il pieno di applausi l'incontro di questa mattina nella sala Cappella Farnese a Palazzo d'Accursio, organizzato dal Comitato Sì Separa della Fondazione Einaudi. I relatori. Nel convegno dal titolo 'Verso un giudice veramente terzo: le ragioni del Sì al referendum' moderato da Valerio Baroncini, vicedirettore del Resto del Carlino, durante il quale sono state esposte le ragioni per votare sì alla riforma sulla separazione delle carriere (si vota il 22 e 23 marzo), sono intervenuti Augusto Barbera, presidente emerito della Corte Costituzionale, Antonio Di Pietro, membro fondatore del Comitato Sì Separa ed ex pm, Andrea Cangini, segretario generale della Fondazione Einaudi, Luigi Salvato, procuratore generale della Corte di Cassazione.

