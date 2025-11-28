"Al referendum voterò sì". A dirlo non è un esponente di governo, ma Augusto Barbera. Il presidente emerito della Corte costituzionale, nonché ex parlamentare del Pci e poi del Pds, non nasconde la propria posizione in merito alla riforma della giustizia. Anzi, racconta che "dal Pd ho ricevuto diverse chiamate di apprezzamento". Barbera, raggiunto dal Corriere della Sera, ammette che "molti in quell'area hanno la mia medesima opinione. Anche se alcuni preferiscono non esporsi. Io comunque rimango coerente con il voto che diedi, da parlamentare comunista, a favore del nuovo processo". D'altronde sulla separazione delle carriere non può che dirsi d'accordo con il governo: "Attualmente giudici e pm sono insieme nel Csm e insieme si giudicano. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Referendum giustizia, Augusto Barbera: "Voto sì. Molti nel Pd con me, ma tacciono"