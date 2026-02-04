Referendum Comitato del No all’EuroHotel
Il Movimento 5 Stelle toscano ha organizzato un incontro pubblico per spiegare cosa comporta il referendum “Salva-Casta” in programma a marzo 2026. I cittadini potranno conoscere i rischi della riforma della giustizia e ricevere materiali e strumenti per sostenere la campagna del NO. L’appuntamento mira a coinvolgere più persone possibili e a chiarire le implicazioni della consultazione popolare.
Il Movimento 5 Stelle toscano organizza un incontro pubblico per informare i cittadini dei rischi della riforma della giustizia, analizzare l’importanza e l’urgenza del referendum “Salva-Casta”, in programma il 22 e 23 marzo 2026, e offrire informazioni, strumenti e materiali a chi vorrà attivarsi per promuovere la campagna referendaria per il NO. L’evento, che è aperto a tutti ed è organizzato in collaborazione con il Comitato Giusto dire NO, si svolgerà sabato alle 16 nella Sala Euro Hotel di Cascina, in Viale Europa, 6. I relatori saranno la presidente di sezione del Tribunale di Firenze Lisa Gatto e il magistrato del Tribunale di Firenze Franco Attinà. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondimenti su EuroHotel Referendum
Referendum, l’incontro del comitato del Sì: "Elimina commistioni e accordi sotterranei"
Questa mattina il comitato del Sì ha organizzato un incontro per parlare del referendum.
Sentenza del TAR boccia il Comitato No: confermate le date del referendum
Il Tribunale Amministrativo del Lazio ha respinto il ricorso del Comitato No e ha confermato le date del referendum, fissate per il 22 e 23 marzo 2026.
Referendum Giustizia - Il Comitato del No si presenta
Ultime notizie su EuroHotel Referendum
Argomenti discussi: Chi c’è dietro i comitati del referendum sulla giustizia, tra soldi e politica; Referendum sulla Giustizia del 22 e 23 marzo, presentati a Verona i Comitati per il Sì e per il No; Referendum Giustizia, nel Chianti nasce il comitato per il No; Chi ha pestato l’agente vota No. La fake dei fan della riforma.
Referendum. Comitato del No all’EuroHotelIl Movimento 5 Stelle toscano organizza un incontro pubblico per informare i cittadini dei rischi della riforma della giustizia, ... lanazione.it
Referendum, l’appello dei comitati del No per il voto fuori sede. M5s e Avs offrono posti da rappresentante di listaLa lettera ai parlamentari per un intervento urgente che permetta ai fuorisede di votare al referendum del 22-23 marzo ... ilfattoquotidiano.it
QUELLI DEL SÌ Manfredonia, nasce il Comitato “Si Riforma” per sostenere il referendum sulla Giustizia - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.