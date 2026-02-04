Il Movimento 5 Stelle toscano ha organizzato un incontro pubblico per spiegare cosa comporta il referendum “Salva-Casta” in programma a marzo 2026. I cittadini potranno conoscere i rischi della riforma della giustizia e ricevere materiali e strumenti per sostenere la campagna del NO. L’appuntamento mira a coinvolgere più persone possibili e a chiarire le implicazioni della consultazione popolare.

Il Movimento 5 Stelle toscano organizza un incontro pubblico per informare i cittadini dei rischi della riforma della giustizia, analizzare l’importanza e l’urgenza del referendum “Salva-Casta”, in programma il 22 e 23 marzo 2026, e offrire informazioni, strumenti e materiali a chi vorrà attivarsi per promuovere la campagna referendaria per il NO. L’evento, che è aperto a tutti ed è organizzato in collaborazione con il Comitato Giusto dire NO, si svolgerà sabato alle 16 nella Sala Euro Hotel di Cascina, in Viale Europa, 6. I relatori saranno la presidente di sezione del Tribunale di Firenze Lisa Gatto e il magistrato del Tribunale di Firenze Franco Attinà. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Referendum. Comitato del No all’EuroHotel

Questa mattina il comitato del Sì ha organizzato un incontro per parlare del referendum.

Il Tribunale Amministrativo del Lazio ha respinto il ricorso del Comitato No e ha confermato le date del referendum, fissate per il 22 e 23 marzo 2026.

