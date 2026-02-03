Referendum l’incontro del comitato del Sì | Elimina commistioni e accordi sotterranei

Questa mattina il comitato del Sì ha organizzato un incontro per parlare del referendum. L’obiettivo è chiarire le idee e combattere le bufale che circolano sui social e nelle conversazioni. I rappresentanti hanno spiegato che vogliono eliminare le commistioni e gli accordi sotterranei, puntando a un’informazione semplice e diretta. È un momento in cui i sostenitori cercano di far conoscere meglio le ragioni del sì, senza lasciarsi ingannare dalle fake news.

Un momento di confronto per "offrire un'informazione corretta e accessibile, soprattutto alla luce delle numerose fake news che circolano sul fronte opposto". È la sintesi dell'incontro promosso dal Comitato per il Sì di Palazzo Vecchio sulle ragioni del Si per il Referendum del 22-23 marzo, fatta dal consigliere di Noi Moderati Luca Santarelli, che ha organizzato l'evento insieme al collega consigliere a Palazzo Vecchio Paolo Bambagioni (lista Schmidt). "Quella che i cittadini saranno chiamati a votare il 22 e 23 marzo è una riforma nata sotto il governo del Partito democratico, fallita per le correnti interne al partito stesso – ha proseguito Santarelli –.

