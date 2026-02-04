Referendum | Ceccanti dispiacere per campagna che delegittima dal Pd non me lo sarei aspettato

Il professore Ceccanti esprime il suo dispiacere per come si sta svolgendo la campagna referendaria. Dice di non aspettarsi che dal Pd arrivino attacchi così duri e delegittimanti, che spesso puntano a screditare l’avversario invece di confrontarsi sui contenuti. Ceccanti critica anche le accuse di settarismo e le strategie che cercano di dipingere gli altri come mafiosi o impresentabili, spesso usando argomenti che lui giudica molto lontani dalla vera politica. La sua voce si aggiunge a quelle che chiedono una discussione più seria

Roma, 4 feb (Adnkronos) - "Vedo con dispiacere un gioco alla campagna chi delegittima di più gli altri individuando sostenitori ‘impresentabili' nello schieramento altrui (con cui però magari si sono fatte insieme, come inevitabile quando gli schieramenti sono due, altre campagne referendarie) o argomenti derivanti dal settarismo (fare il gioco della mafia, ecc.). Da molti me lo posso aspettare, ma dalla campagna ufficiale di un partito serio e con cultura di governo come il Pd, no. Sarebbe bene che qualcuno vigilasse da qui in avanti". Lo scrive sui social il costituzionalista Stefano Ceccanti, impegnato con LibertàEguale nella campagna per il sì al referendum. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Il referendum ha sollevato sorpresa tra gli osservatori, tra cui Ceccanti, che ha commentato come la proposta di separazione delle carriere, già inserita nel programma del Pd del 2022, abbia subito un repentino cambiamento.

Il Pd ha avviato una campagna per il referendum, invitando gli italiani a votare No il 22 e 23 marzo.

