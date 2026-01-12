Referendum | Ceccanti ' separazione in programma Pd stupisce cambio repentino'

Il referendum ha sollevato sorpresa tra gli osservatori, tra cui Ceccanti, che ha commentato come la proposta di separazione delle carriere, già inserita nel programma del Pd del 2022, abbia subito un repentino cambiamento. La decisione ha suscitato interrogativi sulla coerenza delle posizioni politiche e sulle dinamiche interne al partito, evidenziando come le scelte possano evolversi rapidamente in un contesto politico in continuo mutamento.

Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "La separazione delle carriere era nel programma del 2022 del Pd. Confesso il mio stupore per questi cambi repentini. Noi siamo stati bipolaristi convinti, distinguiamo e votiamo sì". Lo ha detto Stefano Ceccanti all'iniziativa di Libertà Eguale a Firenze 'La sinistra che vota sì'.

