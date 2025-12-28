Vampiri nel MCU? Uno dei vampiri più potenti era già stato introdotto tre anni fa

Nel Marvel Cinematic Universe, i vampiri sono apparsi in modo limitato, tra cui il personaggio di Saracen, introdotto nel 2022 nella serie She-Hulk: Attorney At Law. Prima di Mahershala Ali come Blade, Saracen rappresentava uno dei primi vampiri Marvel a comparire sullo schermo, offrendo un'inedita prospettiva sulla presenza di queste creature nel mondo Marvel.

Ancor prima del debutto di Mahershala Ali come Blade, She-Hulk: Attorney At Law ha introdotto nel 2022 uno dei primi (e più bizzarri) vampiri Marvel: Saracen. Apparso nel ritiro spirituale di Abominio, il personaggio – tra il serio e il comico – ha portato per la prima volta il mito del vampiro nel MCU. Nonostante non abbia mostrato veri poteri sullo schermo, il suo arrivo ha aperto la porta a un nuovo lato soprannaturale nell’universo Marvel. Il debutto di Saracen nell’MCU ha aperto le porte a un numero ancora maggiore di vampiri, tra cui Blade. La Marvel Comics ha introdotto Saracen per la prima volta nel 1999 nel fumetto Blade: Vampire Hunter #1, presentandolo come membro degli Antichi, una setta formata da alcuni dei più antichi vampiri della Terra. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

