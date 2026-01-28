La polizia americana cerca ancora i membri del KKK, ma sono scomparsi da tempo. Intanto, in molti si chiedono chi siano i veri responsabili delle morti di Renée Nicole Good e Alex Pretti, uccisi dall’Ice e dalla Border Patrol. Quello che colpisce di più è il fatto che le vittime siano di pelle chiara, un dettaglio che mette sotto una luce diversa le tensioni e le violenze in atto negli Stati Uniti.

Riguardo ai brutali omicidi di Renée Nicole Good e Alex Pretti, uccisi dall’Ice e dalla Border Patrol, la Gestapo di Trump, quello che sconvolge più di ogni altra cosa, ci turba o come minimo ci disorienta, e che non può non suscitare orrore nella nostra società civile, è il colore della loro pelle. Entrambe le vittime infatti erano bianche, caucasiche. Renée Nicole Good e Alex Pretti non erano solo cittadini americani, ma anche persone ariane, di religione cristiana. Ucciderli in quel modo, senza alcuna minima ragione e con totale disprezzo per la vita umana, è inaccettabile: non si possono ammazzare così persone non nere, non islamiche, non ebree. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Dov’è il KKK? Cercansi i suprematisti bianchi, scomparsi ora che ammazzano pure gli ariani

Argomenti discussi: Dov'è il KKK? Cercansi i suprematisti bianchi, scomparsi ora che ammazzano pure gli ariani

