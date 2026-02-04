Reclutamento docenti a Milano | bandi per istituto comprensivo sperimentale scadenza 28 febbraio

A Milano, un istituto comprensivo sperimentale ha aperto due bandi per insegnanti. Uno è rivolto a chi cerca un contratto a tempo indeterminato, l’altro a chi invece vuole lavorare con un contratto a tempo determinato. La scadenza per presentare domanda è il 28 febbraio.

Un istituto comprensivo statale a carattere sperimentale con sedi a Milano ha pubblicato due bandi per il reclutamento di personale docente, uno rivolto ai docenti a tempo indeterminato e uno destinato al personale a tempo determinato. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Approfondimenti su Milano Reclutamento Portale inPA per il reclutamento: servizi non disponibili dal 28 gennaio al 2 febbraio. Possibile consultare solo bandi e avvisi già online Il Portale inPA per il reclutamento sarà temporaneamente non disponibile dal 28 gennaio al 2 febbraio a causa di un intervento tecnico. Graduatorie docenti in Alto Adige: aperte le domande per l’inserimento e l’aggiornamento. Scadenza 2 febbraio Sono aperte le domande per l’inserimento e l’aggiornamento nelle graduatorie docenti in Alto Adige, con scadenza fissata al 2 febbraio. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Milano Reclutamento Argomenti discussi: Concorso Comune Milano Collaboratori Tecnici 2026: 10 posti con licenza media; Quando riaprono le graduatorie GPS 2026? Ecco l’ipotesi dell’esperto; Scuola, 60mila posti per abilitazione insegnamento da 60 cfu: chi può iscriversi e come fare; Paura in un asilo nido a Milano: fuga di monossido di carbonio, 12 bimbi coinvolti, 2 insegnanti e 2 genitori. Milano, la girandola delle cattedre di dicembre: professori di ruolo che arrivano e supplenti che se ne vanno. I presidi: «Reclutamento perverso»Docenti di ruolo che arrivano, supplenti che se ne vanno. E altre cattedre vuote che si creano. Non siamo a settembre ma nelle scuole c’è una girandola di insegnanti che crea malumori. «Le mie ... milano.corriere.it https://www.scuolainforma.news/reclutamento-docenti-verso-il-doppio-canale-ci-sono-voluti-3-anni-per-convincere-la-commissione-europea-a-correggere-il-tiro/ - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.