Rebus Etiopia | a rischio la stabilità del Corno d’Africa
Il governo di Addis Abeba annuncia di aver raggiunto importanti traguardi economici. Le stime ufficiali prevedono che il PIL dell’Etiopia crescerà del 10% entro la fine dell’anno. Un risultato che, però, si scontra con le tensioni politiche e sociali nella regione, che rischiano di mettere a repentaglio la stabilità del Corno d’Africa.
Il governo di Addis Abeba nelle scorse ore ha rivendicato importanti successi di natura economica. Le stime di crescita del Pil infatti, per il 2026 prevedono la doppia cifra percentuale: in particolare, l’economia etiope dovrebbe far registrare a fine anno un +10%. Questo conferisce al Paese senza dubbio il ruolo di traino a una regione, quella del Corno d’Africa, sempre più centrale nel contesto internazionale. Ma i risultati economici attesi, cozzano con una realtà sul campo che, al contrario, appare sempre più difficile. L’Etiopia infatti, mentre celebra la sua crescita, deve oggi più che mai stare attenta alla sua tenuta interna. 🔗 Leggi su It.insideover.com
Approfondimenti su Rebus Etiopia
