Etiopia contro Egitto | il Nilo riaccende la crisi nel Corno d’Africa e inquieta anche la Turchia

Torna a salire la tensione tra Etiopia ed Egitto. Addis Abeba ha infatti accusato Il Cairo di destabilizzare il Corno d’Africa con il preciso scopo di mantenere un monopolio di tipo “coloniale” sul fiume Nilo. “Alcuni funzionari egiziani, influenzati da una mentalità coloniale, continuano a credere di avere il monopolio sulle acque del Nilo e citano trattati coloniali obsoleti per affermare questi presunti diritti”, ha tuonato l’Etiopia, riferendosi ai diritti accampati dall’Egitto sulle acque dello storico fiume. Neanche a dirlo, le fibrillazioni tra i due Paesi sono legate, ancora una volta, alla diga che l’Etiopia ha inaugurato, lo scorso settembre, sul Nilo Azzurro. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Etiopia contro Egitto: il Nilo riaccende la crisi nel Corno d’Africa e inquieta anche la Turchia

