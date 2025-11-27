La corsa all’oro di Bankitalia Il blitz del governo e il rebus stabilità
Non è uno scontro, non ancora almeno. Però lo potrebbe diventare, se non altro per l’importanza della posta in gioco. La vicenda è quella dell’oro di Bankitalia, ovvero delle gigantesche riserve custodite nei caveau di Palazzo Koch. Nei giorni scorsi Fratelli d’Italia, mediante un emendamento alla manovra a firma Lucio Malan, ha chiesto che le 2.452 tonnellate, costituite prevalentemente da lingotti (95.493) e per una parte minore da monete, diventino di proprietà dello Stato “in nome del popolo italiano”. Emendamento, attenzione, ammesso all’esame della commissione Bilancio del Senato, dunque che ha superato indenne la prima tagliola dell’inammissibilità. 🔗 Leggi su Formiche.net
Contenuti che potrebbero interessarti
Potrebbe aver bruciato il rosso il Suv che domenica scorsa all'alba si è scontrato con una Opel Corsa in viale Fulvio Testi a Milano, provocando la morte del 19enne Pietro Silva Orrego, che si trovava a bordo della prima auto. È questa una delle ipotesi al vagli - facebook.com Vai su Facebook
#Bankitalia Sabato 8 novembre al Salone Margherita a #Roma un pomeriggio speciale dedicato a gioco, inclusione e sensibilizzazione sul tema delle stomie pediatriche con @Faisonlus! Attività per bambini dai 5 ai 12 anni: Costruiamo insieme la Lu Vai su X
La corsa all’oro (di Bankitalia). Il blitz del governo e il rebus stabilità - La vicenda è quella dell’oro di Bankitalia, ovvero delle gigantesche riserve custo ... Riporta formiche.net