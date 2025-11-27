Non è uno scontro, non ancora almeno. Però lo potrebbe diventare, se non altro per l’importanza della posta in gioco. La vicenda è quella dell’oro di Bankitalia, ovvero delle gigantesche riserve custodite nei caveau di Palazzo Koch. Nei giorni scorsi Fratelli d’Italia, mediante un emendamento alla manovra a firma Lucio Malan, ha chiesto che le 2.452 tonnellate, costituite prevalentemente da lingotti (95.493) e per una parte minore da monete, diventino di proprietà dello Stato “in nome del popolo italiano”. Emendamento, attenzione, ammesso all’esame della commissione Bilancio del Senato, dunque che ha superato indenne la prima tagliola dell’inammissibilità. 🔗 Leggi su Formiche.net

La corsa all'oro (di Bankitalia). Il blitz del governo e il rebus stabilità