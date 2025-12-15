Verona rinnova la convenzione con le Guardie Zoofile Oipa | un impegno triennale per la tutela degli animali

Il Comune di Verona ha confermato il suo impegno nella tutela degli animali rinnovando, il 11 dicembre, una convenzione triennale con le Guardie Zoofile dell’Oipa. L’accordo rafforza l’impegno della città nella protezione e nel rispetto del benessere animale, affidando alle guardie un ruolo centrale nella vigilanza e nella tutela degli animali sul territorio.

Il Comune di Verona ha rinnovato giovedì 11 dicembre, con una convenzione triennale, l'affidamento del servizio di vigilanza per la tutela degli animali alle guardie zoofile dell'Oipa di Verona. Un atto che consolida una collaborazione già considerata positiva e che negli anni si è rivelata un.

