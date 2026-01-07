In aumento i morti sul lavoro e i reati ambientali | il bilancio dell’anno giudiziario a Monza

L’anno giudiziario a Monza evidenzia un incremento dei reati, tra cui morti sul lavoro e reati ambientali, insieme a diverse forme di criminalità. Sono segnalati aumenti di femminicidi, omicidi e reati economici, con particolare attenzione alla sicurezza sul lavoro e alla tutela ambientale. Questi dati sottolineano l’importanza di interventi mirati per contrastare la diffusione di tali fenomeni e garantire maggiore tutela alla comunità.

Monza, 7 Gennaio 2025 - Femminicidi e omicidi per contendersi lo spaccio di droga, criminalità organizzata, rapine, furti, truffe, violenze sessuali e reati fiscali e in aumento gli omicidi colposi sul lavoro e i reati ambientali ed edilizi. È lo scenario che emerge dai dati sull'anno giudiziario 2025 (che va dal luglio 2024 a fine giugno scorso) della Procura di Monza. La relazione. "Il territorio è caratterizzato dalla presenza di un forte tessuto imprenditoriale con correlativa incidenza di reati nell’ambito fiscale, da una infiltrazione di criminalità organizzata nell’imprenditoria e nella pubblica amministrazione, da una sempre maggiore presenza di comunità straniere compresa quella cinese, da una tra le più alte densità di popolazione del territorio nazionale con le ovvie tensioni sociali che ne derivano", scrive nella sua relazione il procuratore Claudio Gittardi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

