Murcia-Real Betis giovedì 18 dicembre 2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici I Verdiblancos vogliono gli ottavi

Il match tra Murcia e Real Betis, valido per i sedicesimi di Copa del Rey, si disputerà giovedì 18 dicembre 2025 alle ore 21:00. I Verdiblancos puntano a consolidare la loro qualificazione agli ottavi, affrontando una squadra di terza divisione. Di seguito, formazioni, quote e pronostici per questa sfida.

Proseguono i sedicesimi di Copa del Rey, giovedì notte toccherà al Real Betis scendere in campo e affrontare il Murcia, squadra di terza divisione. Gli andalusi continuano nel buon periodo che stanno vivendo ormai da mesi: lunedì hanno centrato un pareggio che comunque ha del valore, nel posticipo di Liga a Vallecas. La Copa del . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

El Real Murcia resucita en el duelo de colistas - Haciendo el gesto de ‘cerrar bocas’ celebró David Flakus el primero de sus dos goles ante el Betis Deportivo, dos goles que permitieron al Real Murcia resucitar de su cenizas para poner fin a dos ... laopiniondemurcia.es

Real Murcia-Antonio Toral, un reencuentro en horas bajas - Y en la plantilla del Betis Deportivo hay un futbolista que el pasado curso vistió la elástica grana y al que muchos aficionados ... laopiniondemurcia.es

