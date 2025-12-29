Sorrentino sicuro su Yildiz | Per fare lo step da buon giocatore a campione deve fare questa cosa A cosa ha fatto riferimento

Sorrentino, ex portiere e attuale opinionista, ha commentato l’andamento di Kenan Yildiz dopo la partita tra Pisa e Juventus. Ha sottolineato che, per passare da un buon giocatore a un campione, il giovane attaccante deve migliorare alcuni aspetti fondamentali del suo gioco. La sua analisi si concentra sull’importanza di sviluppare costanza e maturità, elementi chiave per il percorso di crescita di Yildiz nel calcio professionistico.

Sorrentino, ex portiere ed ora opinionista, si è espresso così su Kenan Yildiz dopo il match tra Pisa e Juve. Queste le sue parole. Il day-after della vittoria bianconera a Pisa offre spunti di riflessione importanti nel salotto de La Nuova DS. A prendere la parola per analizzare il momento della Juventus è stato Stefano Sorrentino. L’ex portiere di Chievo e Palermo, oggi apprezzato opinionista televisivo, ha focalizzato la sua attenzione su due temi cruciali per il futuro della stagione bianconera: la maturazione definitiva del suo talento più cristallino e la rincorsa alle zone nobili della classifica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

