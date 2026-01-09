Ravello Il Cinema all’Auditorium Niemeyer | quattro proiezioni gratuite nel weekend

Da zon.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

All’Auditorium Niemeyer di Ravello si svolge il ciclo di proiezioni gratuite presso “Il Cinema”, che prosegue nel weekend con quattro appuntamenti. L’iniziativa permette di riscoprire il grande schermo in un contesto unico, valorizzando uno dei simboli della città. Un’occasione per gli appassionati di cinema di partecipare a eventi culturali accessibili e di qualità, all’interno di uno spazio architettonicamente distintivo.

Prosegue all’Auditorium Oscar Niemeyer di Ravello il ciclo di proiezioni che sta riportando il grande schermo in uno dei luoghi simbolo della città. Dopo il debutto avvenuto a dicembre, l’iniziativa continua nel nuovo anno con un calendario del fine settimana che alterna titoli per famiglie, cinema contemporaneo e classici capaci di attraversare le generazioni. Un’occasione per ritrovarsi e vivere il cinema come esperienza condivisa, in uno spazio che si conferma punto di riferimento per la vita culturale del territorio. Tutte le proiezioni sono gratuite, con accesso consentito fino a esaurimento posti. 🔗 Leggi su Zon.it

ravello il cinema all8217auditorium niemeyer quattro proiezioni gratuite nel weekend

© Zon.it - Ravello, “Il Cinema” all’Auditorium Niemeyer: quattro proiezioni gratuite nel weekend

Leggi anche: “Briganti e… oltre. I banditi nel cinema”, la rassegna di proiezioni al Cinema Massimo

Leggi anche: Ravello, Fabio Celella trovato morto sotto l’Auditorium: caduto per recuperare il telefono

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

ravello cinema all8217auditorium niemeyerRavello, “Il Cinema” all’Auditorium Niemeyer: quattro proiezioni gratuite nel weekend - Prosegue all’Auditorium Oscar Niemeyer di Ravello il ciclo di proiezioni che sta riportando il grande schermo in uno dei luoghi simbolo della città. zon.it

ravello cinema all8217auditorium niemeyerRavello. Week end con il cinema all'auditorium Oscar Niemeyer - Prosegue all’auditorium Oscar Niemeyer "Il Cinema a Ravello", la rassegna che ha riportato l’emozione del grande schermo nel cuore della città con una programmazione gratuita pensata per un pubblico d ... ilvescovado.it

ravello cinema all8217auditorium niemeyerRavello, Giovanni Esposito e Susy Del Giudice ospiti all'auditorium Oscar Niemeyer per presentare il film "Nero" - Lunedì 5 gennaio, alle ore 18, il regista e attore Giovanni Esposito e la carismatica Susy Del Giudice saranno ospiti all'auditorium Oscar Niemeyer di Ravello, in dialogo con Remigio Truocchio, per pr ... ilvescovado.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.