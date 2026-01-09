Ravello Il Cinema all’Auditorium Niemeyer | quattro proiezioni gratuite nel weekend

All’Auditorium Niemeyer di Ravello si svolge il ciclo di proiezioni gratuite presso “Il Cinema”, che prosegue nel weekend con quattro appuntamenti. L’iniziativa permette di riscoprire il grande schermo in un contesto unico, valorizzando uno dei simboli della città. Un’occasione per gli appassionati di cinema di partecipare a eventi culturali accessibili e di qualità, all’interno di uno spazio architettonicamente distintivo.

Prosegue all’Auditorium Oscar Niemeyer di Ravello il ciclo di proiezioni che sta riportando il grande schermo in uno dei luoghi simbolo della città. Dopo il debutto avvenuto a dicembre, l’iniziativa continua nel nuovo anno con un calendario del fine settimana che alterna titoli per famiglie, cinema contemporaneo e classici capaci di attraversare le generazioni. Un’occasione per ritrovarsi e vivere il cinema come esperienza condivisa, in uno spazio che si conferma punto di riferimento per la vita culturale del territorio. Tutte le proiezioni sono gratuite, con accesso consentito fino a esaurimento posti. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Ravello, “Il Cinema” all’Auditorium Niemeyer: quattro proiezioni gratuite nel weekend Leggi anche: “Briganti e… oltre. I banditi nel cinema”, la rassegna di proiezioni al Cinema Massimo Leggi anche: Ravello, Fabio Celella trovato morto sotto l’Auditorium: caduto per recuperare il telefono Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Ravello, “Il Cinema” all’Auditorium Niemeyer: quattro proiezioni gratuite nel weekend - Prosegue all’Auditorium Oscar Niemeyer di Ravello il ciclo di proiezioni che sta riportando il grande schermo in uno dei luoghi simbolo della città. zon.it

Ravello. Week end con il cinema all'auditorium Oscar Niemeyer - Prosegue all’auditorium Oscar Niemeyer "Il Cinema a Ravello", la rassegna che ha riportato l’emozione del grande schermo nel cuore della città con una programmazione gratuita pensata per un pubblico d ... ilvescovado.it

Ravello, Giovanni Esposito e Susy Del Giudice ospiti all'auditorium Oscar Niemeyer per presentare il film "Nero" - Lunedì 5 gennaio, alle ore 18, il regista e attore Giovanni Esposito e la carismatica Susy Del Giudice saranno ospiti all'auditorium Oscar Niemeyer di Ravello, in dialogo con Remigio Truocchio, per pr ... ilvescovado.it

Giovanni Esposito e Susy Del Giudice, protagonisti del film “Nero”, sono stati ospiti ieri sera all’auditorium Oscar Niemeyer, per un incontro con il pubblico organizzato nell’ambito della rassegna “Il Cinema a Ravello” a cura di Cineventi, in collaborazione con il - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.