Ravello week end di cinema all’auditorium Niemeyer Oggi La città proibita di Gabriele Mainetti

Prosegue a Ravello la rassegna “Il Cinema a Ravello” presso l’auditorium Niemeyer, offrendo un’ampia selezione di film gratuiti per tutte le età. Oggi viene proiettato “La città proibita” di Gabriele Mainetti, inserito in un programma che valorizza il cinema come momento di cultura e condivisione nel suggestivo contesto della città. L’evento, promosso dal Comune di Ravello e sostenuto dalla Fondazione Ravello, è organizzato da Cineventi.

Prosegue all'auditorium Oscar Niemeyer "Il Cinema a Ravello", la rassegna che ha riportato l'emozione del grande schermo nel cuore della città con una programmazione gratuita pensata per un pubblico di tutte le età, promossa dal Comune di Ravello, sostenuta dalla Fondazione Ravello ed organizzata da Cineventi. Dopo l'avvio dello scorso dicembre, il progetto continua anche nel nuovo anno con appuntamenti nel fine settimana che alternano cinema d'animazione, commedie contemporanee e grandi classici senza tempo. Un'occasione di incontro e condivisione, in uno spazio iconico che si conferma luogo di cultura, partecipazione e visione collettiva.

