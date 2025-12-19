La V Municipalità di Napoli si prepara a celebrare il Natale con un'iniziativa che mette al centro i bambini e i valori della solidarietà. Un momento speciale per promuovere pace, educazione e speranza, coinvolgendo tutta la comunità in un gesto di ascolto e condivisione. Un Natale che si rinnova come occasione di crescita e di solidarietà, portando avanti un messaggio di unità e speranza per il futuro.

© Primacampania.it - Napoli: “Dai bambini per i bambini”, la V Municipalità celebra il Natale con la solidarietà

NAPOLI, 19 dicembre 2025 – Un Natale all’insegna della solidarietà, della pace e dell’educazione ai valori condivisi. Si è svolta nelle giornate di ieri e oggi, 18 e 19 dicembre, la seconda edizione di “Natale per la Solidarietà e la Pace – Dai bambini per i bambini”, iniziativa benefica promossa dalle scuole dell’infanzia comunali della V Municipalità di Napoli. La manifestazione, ospitata in via Luca Giordano, all’altezza della scuola Vanvitelli, ha visto protagonisti i più piccoli, impegnati in un percorso educativo che ha unito festa e impegno civile. Nel corso delle due giornate si sono alternate le scuole dell’infanzia Vanvitelli, Capocci e Gentile (giornata del 18 dicembre) e Fedro, Gigante e Lopez (giornata del 19 dicembre), che hanno presentato manufatti artigianali, canti natalizi e momenti di animazione, coinvolgendo famiglie e cittadini. 🔗 Leggi su Primacampania.it

