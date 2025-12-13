Progetto Nuovi nati | un albero per ogni nascita come simbolo di speranza e vitalità

FABRIANO - Il Comune di Fabriano dà attuazione al progettoNuovi Nati”, iniziativa prevista dalla normativa nazionale che promuove la messa a dimora di un albero per ogni nuovo nato a seguito della registrazione anagrafica. Un segno concreto per le nuove generazioni attraverso la valorizzazione. Anconatoday.it

